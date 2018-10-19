Nissan Tiida

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 269 тыс. км

Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Кореновск, Краснодарский край

Имя: ирина

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Датчик дождя

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Парктроник

Описание

требует немного вложений

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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