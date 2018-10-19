Nissan Tiida
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 269 тыс. км
Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Кореновск, Краснодарский край
Имя: ирина
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Датчик дождя
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Парктроник
Описание
требует немного вложений
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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