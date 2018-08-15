Nissan Tiida

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 95 тыс. км

Цена: 430 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Один владелец.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит без первоначального взноса и застраховать на выгодных условиях.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Tiida

Nissan Tiida

Подержанная, пробег 101 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

365 тыс. руб.

Nissan Tiida

Подержанная, пробег 97,963 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

765 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Tiida

Nissan Teana

Подержанная, пробег 116,154 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

520 тыс. руб.

Nissan Note

Подержанная, пробег 132,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

417,5 тыс. руб.

Nissan Note

Подержанная, пробег 272 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

330 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале