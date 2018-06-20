Nissan Tiida

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 117 тыс. км

Цена: 394 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Красный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Автомобиль в максимальной комплектации.
Мексиканская сборка.
Эксплуатировалась в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит без первоначального взноса и застраховать на выгодных условиях.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Tiida

Nissan Tiida

Подержанная, пробег 89 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

475 тыс. руб.

Nissan Tiida

Подержанная, пробег 217,23 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

355 тыс. руб.

Nissan Tiida

Подержанная, пробег 65,4 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

410 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Tiida

Mitsubishi Lancer

Подержанная, пробег 82,524 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

458 тыс. руб.

Geely Emgrand

Подержанная, пробег 81 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

420 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале