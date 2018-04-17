Nissan Tiida

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 58,421 тыс. км

Цена: 370 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серый

Информация о владельце

ГородРостов-на-Дону, Ростовская область
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7(863) 309-11-73

Описание

Куплен у официального дилера, Оригинальный пробег, отличное внешнее и техническое состояние. Данный автомобиль Вы можете приобрести в кредит на выгодных условиях - Проверка юридической чистоты автомобиля - Возможность обмена представленного автомобиля на Ваш с пробегом - Данный автомобиль Вы можете застраховать в нашей компании по ОСАГО и КАСКО - Тест-Драйв - Наличный и безналичный расчет. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Tiida

Nissan Tiida

Подержанная, пробег 109,027 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

520 тыс. руб.

Nissan Tiida

Подержанная, пробег 67,518 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

415 тыс. руб.

Nissan Tiida

Подержанная, пробег 138 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

400 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Tiida

Mitsubishi Lancer

Подержанная, пробег 112,5 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

355 тыс. руб.

Nissan Tiida

Подержанная, пробег 67,518 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

415 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале