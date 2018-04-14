Автомобиль в хорошем состоянии. Центральный замок, 2 ключа, сервисная книжка. Камера заднего вида. Комплект зимней резины.

Имя: Елена

Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2008

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.