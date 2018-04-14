Nissan Tiida
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 138 тыс. км
Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Елена
Телефон:
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии. Центральный замок, 2 ключа, сервисная книжка. Камера заднего вида. Комплект зимней резины.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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