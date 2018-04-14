Nissan Tiida

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 138 тыс. км

Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Елена

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. Центральный замок, 2 ключа, сервисная книжка. Камера заднего вида. Комплект зимней резины.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Tiida

Nissan Tiida

Подержанная, пробег 113 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

325 тыс. руб.

Nissan Tiida

Подержанная, пробег 106 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

510 тыс. руб.

Nissan Tiida

Подержанная, пробег 36 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

500 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Tiida

ВАЗ (LADA) Granta

Подержанная, пробег 54 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

335 тыс. руб.

Mercedes-Benz C

Подержанная, пробег 285,1 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

335 тыс. руб.

Nissan Almera Classic

Подержанная, пробег 163,3 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

300 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале