Nissan Tiida

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 22,3 тыс. км

Цена: 44,5 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Мария

Телефон:

Описание

Куплен у дилера Модус в Сочи! Все сервисы на Nissan-Центре. Последнее ТО 12-2017 года, чеки, наряд-заказы, сервисная книга. ПТС-оригинал, выдан в таможне. Сборка-Мексика. Настоящее японское качество. Не битый, крашенных элементов кузова нет.
Цвет коричнево-чёрный металлик-хамелеон. Бережная эксплуатация
Пробег 100% оригинальный с подтверждением, салон велюр, 6-AIRBAC, CD-MP-3, кондиционер, электрозеркала, подогрев сидений, стеклоподъёмники, стёкла все родные без сколов и трещин, не курящий салон, противотуманные фары, оригинальные резиновые коврики. Комплект новой зимней резины (липучка), стальная защита днища, Дефлекторы окон, тонировка, сигнализация Scher-Khan. Состояние свежего, как нового автомобиля, без залогов, кредитов и ограничений и ДТП! Эксплуатировался только по Сочи.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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