Nissan Tiida Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 22,3 тыс. км Цена: 44,5 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Коричневый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Мария Телефон:

Описание

Куплен у дилера Модус в Сочи! Все сервисы на Nissan-Центре. Последнее ТО 12-2017 года, чеки, наряд-заказы, сервисная книга. ПТС-оригинал, выдан в таможне. Сборка-Мексика. Настоящее японское качество. Не битый, крашенных элементов кузова нет.

Цвет коричнево-чёрный металлик-хамелеон. Бережная эксплуатация

Пробег 100% оригинальный с подтверждением, салон велюр, 6-AIRBAC, CD-MP-3, кондиционер, электрозеркала, подогрев сидений, стеклоподъёмники, стёкла все родные без сколов и трещин, не курящий салон, противотуманные фары, оригинальные резиновые коврики. Комплект новой зимней резины (липучка), стальная защита днища, Дефлекторы окон, тонировка, сигнализация Scher-Khan. Состояние свежего, как нового автомобиля, без залогов, кредитов и ограничений и ДТП! Эксплуатировался только по Сочи.