Nissan Tiida
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 22,3 тыс. км
Цена: 44,5 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Мария
Описание
Куплен у дилера Модус в Сочи! Все сервисы на Nissan-Центре. Последнее ТО 12-2017 года, чеки, наряд-заказы, сервисная книга. ПТС-оригинал, выдан в таможне. Сборка-Мексика. Настоящее японское качество. Не битый, крашенных элементов кузова нет.
Цвет коричнево-чёрный металлик-хамелеон. Бережная эксплуатация
Пробег 100% оригинальный с подтверждением, салон велюр, 6-AIRBAC, CD-MP-3, кондиционер, электрозеркала, подогрев сидений, стеклоподъёмники, стёкла все родные без сколов и трещин, не курящий салон, противотуманные фары, оригинальные резиновые коврики. Комплект новой зимней резины (липучка), стальная защита днища, Дефлекторы окон, тонировка, сигнализация Scher-Khan. Состояние свежего, как нового автомобиля, без залогов, кредитов и ограничений и ДТП! Эксплуатировался только по Сочи.
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