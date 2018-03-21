Nissan Tiida Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 126 тыс. км Цена: 305 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный Информация о владельце Город: Кореновск, Краснодарский край Имя: Олег Телефон:

Описание

Подаю Нисан Тиида 2008 г. в хорошем сост.машина резвая. Пробег автомобиля 125 тыс.км.двигатель (цепной) в идеале, работает тихо(шепчет) масло не берет вообще. Коробка включается чётко.масло и другие жидкости негде не текут, не секут.ходовая в норме. Кондер работает.вся электроника работает.4 эл.стекла.эл зеркала с подогревом. Ц/з.подогрев сидений.абс.срс на месте.управление магнитолы на руле (есть выход усб и под флешку. Лобовое без трещин.в салоне не курили.сиденья не продавлены,не протерты.стоит резина на 15 зимняя японская липучка почти новая(летняя закончилась).в серьезных ДТП не участвовала (не чего такого не обнаружил). Все ланжероны и стаканы на месте и нетронуты. Косяков по кузову нету. Нет ни одного ржавого жучка и облезшей краски. Кузов отполировал для лучшего блеска. По днищу стоит стальная защита двигателя.разход бензина ну очень маленький.машина ухожена и приятно выглядит как внутри так и снаружи.двери закрываются чётко как в холодильнике.водительское сиденье регулируется по высоте хороший обзор, высокая посадка и комфорт,большой багажник, запчасти на эту модель не дороже, чем на Приору. Перекупщики не тратьте не своё не моё время. После продажи автомобиль в течении 10 дней следует переоформить на себя. Обмен не интересен.