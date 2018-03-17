Nissan Tiida Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 145 тыс. км Цена: 360 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Максим Телефон:

Описание

Авто в отличном техническом состоянии. Салон не прокурен. Есть недочеты по кузову.4 подушки безопасности, климат- контроль.Чип- Ключ (бесключевой доступ), 2 чип- ключа + запасной, кожаный руль, корректор фар. Эконом режим топлива. Темный комбинированный салон, заводская тонировка. Противоугонное устройство, противотуманки.