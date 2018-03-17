Nissan Tiida

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 145 тыс. км

Цена: 360 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Максим

Телефон:

Описание

Авто в отличном техническом состоянии. Салон не прокурен. Есть недочеты по кузову.4 подушки безопасности, климат- контроль.Чип- Ключ (бесключевой доступ), 2 чип- ключа + запасной, кожаный руль, корректор фар. Эконом режим топлива. Темный комбинированный салон, заводская тонировка. Противоугонное устройство, противотуманки.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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