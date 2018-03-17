Nissan Tiida
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 145 тыс. км
Цена: 360 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Максим
Телефон:
Описание
Авто в отличном техническом состоянии. Салон не прокурен. Есть недочеты по кузову.4 подушки безопасности, климат- контроль.Чип- Ключ (бесключевой доступ), 2 чип- ключа + запасной, кожаный руль, корректор фар. Эконом режим топлива. Темный комбинированный салон, заводская тонировка. Противоугонное устройство, противотуманки.
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