Nissan Tiida

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 121 тыс. км

Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-16-26

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Tiida

Nissan Tiida

Подержанная, пробег 71 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

395 тыс. руб.

Nissan Tiida

Подержанная, пробег 256 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

295 тыс. руб.

Nissan Tiida

Подержанная, пробег 123 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

410 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Tiida

Peugeot 408

Подержанная, пробег 56,6 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

550 тыс. руб.

Nissan Almera Classic

Подержанная, пробег 179 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

355 тыс. руб.

Nissan Teana

Подержанная, пробег 220 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

480 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале