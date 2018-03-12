Nissan Tiida

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 71 тыс. км

Цена: 395 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Георгий

Телефон:

Описание

Все работает отлично,подключаемый полный привод кнопкой,сделано ТО,кондиционер и печь с ионизатором воздуха, электро зеркала, камера заднего вида, без ключевой доступ,задние сидения на салазках и регулировкой спинок. Номер не продаётся. Без торга.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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