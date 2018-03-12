Nissan Tiida Дата публикации: 17.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 71 тыс. км Цена: 395 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Георгий Телефон:

Описание

Все работает отлично,подключаемый полный привод кнопкой,сделано ТО,кондиционер и печь с ионизатором воздуха, электро зеркала, камера заднего вида, без ключевой доступ,задние сидения на салазках и регулировкой спинок. Номер не продаётся. Без торга.