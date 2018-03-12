Nissan Tiida
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 71 тыс. км
Цена: 395 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Георгий
Телефон:
Описание
Все работает отлично,подключаемый полный привод кнопкой,сделано ТО,кондиционер и печь с ионизатором воздуха, электро зеркала, камера заднего вида, без ключевой доступ,задние сидения на салазках и регулировкой спинок. Номер не продаётся. Без торга.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter
Другие объявления о продаже Nissan Tiida
Авто, похожие на Nissan Tiida
Nissan Almera Classic
Подержанная, пробег 70,904 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар