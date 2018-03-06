Nissan Tiida
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 256 тыс. км
Цена: 295 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
Продаю автомобиль!
Состояние - отличное , сел и поехал! Заменены все жидкости, колодки. Есть недочёты по кузову, так как машина не новая. Салон в отличном состоянии, не курили.
Двигатель и коробка без косяков. За машину не стыдно. Машинка резвая, уверенно держит дорогу. Литые диски r 15, линзованные фары, максимальная комплектация, салон комбинированный, стеклоподъемники по кругу, электро. зеркала, климат-контроль! Расход бензина - минимальный! Отличное, экономичное авто!
Я - третий владелец. В моих руках машина 4 года!за это время ни разу не подводила!
Звонить до 21 : 00! Без торга!
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