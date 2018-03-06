Nissan Tiida

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 256 тыс. км

Цена: 295 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Продаю автомобиль!
Состояние - отличное , сел и поехал! Заменены все жидкости, колодки. Есть недочёты по кузову, так как машина не новая. Салон в отличном состоянии, не курили.
Двигатель и коробка без косяков. За машину не стыдно. Машинка резвая, уверенно держит дорогу. Литые диски r 15, линзованные фары, максимальная комплектация, салон комбинированный, стеклоподъемники по кругу, электро. зеркала, климат-контроль! Расход бензина - минимальный! Отличное, экономичное авто!
Я - третий владелец. В моих руках машина 4 года!за это время ни разу не подводила!
Звонить до 21 : 00! Без торга!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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