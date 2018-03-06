Nissan Tiida Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 256 тыс. км Цена: 295 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Продаю автомобиль!

Состояние - отличное , сел и поехал! Заменены все жидкости, колодки. Есть недочёты по кузову, так как машина не новая. Салон в отличном состоянии, не курили.

Двигатель и коробка без косяков. За машину не стыдно. Машинка резвая, уверенно держит дорогу. Литые диски r 15, линзованные фары, максимальная комплектация, салон комбинированный, стеклоподъемники по кругу, электро. зеркала, климат-контроль! Расход бензина - минимальный! Отличное, экономичное авто!

Я - третий владелец. В моих руках машина 4 года!за это время ни разу не подводила!

Звонить до 21 : 00! Без торга!