Nissan Tiida
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 123 тыс. км
Цена: 410 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Аведис
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Описание
Машина в полной комплектации, кожа, подогревы, мультируль, состояние хорошее. Дополнительно установлен газ последнего поколения. Обслуживание всегда вовремя . Сел, поторговался и поехал!
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