Nissan Tiida Дата публикации: 12.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 123 тыс. км Цена: 410 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Аведис Телефон:

Описание

Машина в полной комплектации, кожа, подогревы, мультируль, состояние хорошее. Дополнительно установлен газ последнего поколения. Обслуживание всегда вовремя . Сел, поторговался и поехал!