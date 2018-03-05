Nissan Tiida

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 123 тыс. км

Цена: 410 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Аведис

Телефон:

Описание

Машина в полной комплектации, кожа, подогревы, мультируль, состояние хорошее. Дополнительно установлен газ последнего поколения. Обслуживание всегда вовремя . Сел, поторговался и поехал!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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