Nissan Tiida

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 32,25 тыс. км

Цена: 505 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю, авто куплен у официального дилера в салоне с гарантийным обслуживанием , без пробега .Один хозяин, в отличном состоянии с родным пробегом, без ДТП в родном окрасе! Обслуживался только у официал. дилера. Два ключа, сервевесная книга. Один владелец. В Салоне авто не курили, запах нового автомобиля. Приезжайте, убедитесь.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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