Nissan Tiida
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 32,25 тыс. км
Цена: 505 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю, авто куплен у официального дилера в салоне с гарантийным обслуживанием , без пробега .Один хозяин, в отличном состоянии с родным пробегом, без ДТП в родном окрасе! Обслуживался только у официал. дилера. Два ключа, сервевесная книга. Один владелец. В Салоне авто не курили, запах нового автомобиля. Приезжайте, убедитесь.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.