Nissan Tiida Дата публикации: 5.03.18 Просмотров объявления: 41 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 32,25 тыс. км Цена: 505 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю, авто куплен у официального дилера в салоне с гарантийным обслуживанием , без пробега .Один хозяин, в отличном состоянии с родным пробегом, без ДТП в родном окрасе! Обслуживался только у официал. дилера. Два ключа, сервевесная книга. Один владелец. В Салоне авто не курили, запах нового автомобиля. Приезжайте, убедитесь.