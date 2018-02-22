Nissan Tiida
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 85 тыс. км
Цена: 448 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Один собственник; в РФ с 2013 года; состояние кузова, двигателя, подвески хорошее; не битый; салон чистый, кресла тканевые без повреждений; колеса на 15, литье, комплект летней резины, полноразмерная запаска; сигнализация, KEYключ, сонары; фары линзы, ксенон, подсветка поворота. Осмотр в любое время.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.