Nissan Tiida Дата публикации: 22.02.18 Просмотров объявления: 45 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 85 тыс. км Цена: 448 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Один собственник; в РФ с 2013 года; состояние кузова, двигателя, подвески хорошее; не битый; салон чистый, кресла тканевые без повреждений; колеса на 15, литье, комплект летней резины, полноразмерная запаска; сигнализация, KEYключ, сонары; фары линзы, ксенон, подсветка поворота. Осмотр в любое время.