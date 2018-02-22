Nissan Tiida
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 85 тыс. км
Цена: 448 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1498 см³
Руль: правый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: комбинированная
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Ксенон
Легкосплавные диски
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Один собственник; в РФ с 2013 года; состояние кузова, двигателя, подвески хорошее; не битый; салон чистый, кресла тканевые без повреждений; колеса на 15, литье, комплект летней резины, полноразмерная запаска; сигнализация, KEYключ, сонары; фары линзы, ксенон, подсветка поворота. Осмотр в любое время.
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