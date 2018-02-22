Nissan Tiida Дата публикации: 22.02.18 Просмотров объявления: 38 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 85 тыс. км Цена: 448 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1498 см³ Руль: правый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: комбинированная Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Ксенон Легкосплавные диски Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Один собственник; в РФ с 2013 года; состояние кузова, двигателя, подвески хорошее; не битый; салон чистый, кресла тканевые без повреждений; колеса на 15, литье, комплект летней резины, полноразмерная запаска; сигнализация, KEYключ, сонары; фары линзы, ксенон, подсветка поворота. Осмотр в любое время.