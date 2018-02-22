Nissan Tiida

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 85 тыс. км

Цена: 448 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1498 см³

Руль: правый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: комбинированная

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Ксенон

Легкосплавные диски

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Один собственник; в РФ с 2013 года; состояние кузова, двигателя, подвески хорошее; не битый; салон чистый, кресла тканевые без повреждений; колеса на 15, литье, комплект летней резины, полноразмерная запаска; сигнализация, KEYключ, сонары; фары линзы, ксенон, подсветка поворота. Осмотр в любое время.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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