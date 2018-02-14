Nissan Tiida

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 88 тыс. км

Цена: 390 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в отличном состоянии! Один собственник. ПТС оригинальный. Вложений не требует.
Максимальная комплектация:
- климат- контроль
- управление аудиосистемой на руле
- ченджер на 6 дисков
- датчик дождя
- датчик света
- литые диски
- подогрев сидений
- бесключевой доступ
- складывающиеся зеркала
- омыватель фар и т. д.
Оформление в автокредит по двум документам без КАСКО. Торг у авто.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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