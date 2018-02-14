Nissan Tiida
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 88 тыс. км
Цена: 390 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто в отличном состоянии! Один собственник. ПТС оригинальный. Вложений не требует.
Максимальная комплектация:
- климат- контроль
- управление аудиосистемой на руле
- ченджер на 6 дисков
- датчик дождя
- датчик света
- литые диски
- подогрев сидений
- бесключевой доступ
- складывающиеся зеркала
- омыватель фар и т. д.
Оформление в автокредит по двум документам без КАСКО. Торг у авто.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.