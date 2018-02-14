Nissan Tiida Дата публикации: 14.02.18 Просмотров объявления: 43 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 88 тыс. км Цена: 390 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в отличном состоянии! Один собственник. ПТС оригинальный. Вложений не требует.

Максимальная комплектация:

- климат- контроль

- управление аудиосистемой на руле

- ченджер на 6 дисков

- датчик дождя

- датчик света

- литые диски

- подогрев сидений

- бесключевой доступ

- складывающиеся зеркала

- омыватель фар и т. д.

Оформление в автокредит по двум документам без КАСКО. Торг у авто.