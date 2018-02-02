Nissan Tiida Дата публикации: 2.02.18 Просмотров объявления: 48 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 110 тыс. км Цена: 430 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация А также Система курсовой устойчивости (ESC)

Описание

Экономичный и шустрый автомобиль, Японского качества. Максимальной комплектации. Датчики дождя, света, сонары, подогрев передних сидений, климат, без ключевой доступ и т. д. Литые диски на жирной зиме! Авто в хорошем состоянии.

По кузову весь ровный, подкрашивалась только одна дверь, остальное всё в родной краске (что в наше время большая редкость). Юридически чистый, ПТС оригинал.

Ходовая в норме, ДВС в норме, короче машинка в порядке. Если нужна такая ласточка, обращайтесь. Торг есть, но только у капота и по существу. Предложения давай дешевле, без аргументов, не принимаются.