Nissan Tiida

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 110 тыс. км

Цена: 430 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация

А также

Система курсовой устойчивости (ESC)

Описание

Экономичный и шустрый автомобиль, Японского качества. Максимальной комплектации. Датчики дождя, света, сонары, подогрев передних сидений, климат, без ключевой доступ и т. д. Литые диски на жирной зиме! Авто в хорошем состоянии.
По кузову весь ровный, подкрашивалась только одна дверь, остальное всё в родной краске (что в наше время большая редкость). Юридически чистый, ПТС оригинал.
Ходовая в норме, ДВС в норме, короче машинка в порядке. Если нужна такая ласточка, обращайтесь. Торг есть, но только у капота и по существу. Предложения давай дешевле, без аргументов, не принимаются.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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