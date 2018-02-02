Nissan Tiida
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 110 тыс. км
Цена: 430 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Комплектация
А также
Система курсовой устойчивости (ESC)
Описание
Экономичный и шустрый автомобиль, Японского качества. Максимальной комплектации. Датчики дождя, света, сонары, подогрев передних сидений, климат, без ключевой доступ и т. д. Литые диски на жирной зиме! Авто в хорошем состоянии.
По кузову весь ровный, подкрашивалась только одна дверь, остальное всё в родной краске (что в наше время большая редкость). Юридически чистый, ПТС оригинал.
Ходовая в норме, ДВС в норме, короче машинка в порядке. Если нужна такая ласточка, обращайтесь. Торг есть, но только у капота и по существу. Предложения давай дешевле, без аргументов, не принимаются.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.