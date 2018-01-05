Nissan Tiida

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 70 тыс. км

Цена: 435 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Голубой

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-14-73

Описание

Птс оригинал.
Один владелец.
Весь кузов без крашенных элементов.
В нашем автосалоне Вы сможете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы сможете приобрести автомобиль в кредит, на выгодных условиях, без КАСКО. Ставка по кредиту от 13.9 %, заявка подается по двум документам (паспорт и права).
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Tiida

Nissan Tiida

Подержанная, пробег 121 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

456 тыс. руб.

Nissan Tiida

Подержанная, пробег 50 тыс. км.
Республика Дагестан, Аксай

370 тыс. руб.

Nissan Tiida

Подержанная, пробег 42,87 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

495 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Tiida

Nissan Tiida

Подержанная, пробег 121 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

456 тыс. руб.

Mitsubishi Lancer

Подержанная, пробег 86,372 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

450 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) Granta

Подержанная, пробег 15 тыс. км.
Краснодарский край, Кропоткин

510 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале