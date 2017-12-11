Nissan Tiida

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 115 тыс. км

Цена: 360 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Белореченск, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Я второй хозяин. Полная комплектация. Бесключевой доступ,датчики дождя и света, подогревы, МП3 на 6 дисков.
Двигатель и АКПП в идеальном состоянии. По кузову не идеальная, крашеная была. Руль и торпеда перетянутые,пиропатронов там нет (был наезд на бордюр, там видно.) Торга нет так что перекупов просьба на звонить.
Возможен обмен на иномарку с левым рулём и АКПП от 2007 г. в. (можно требующую ремонта) с вашей доплатой от 100 т. р.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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