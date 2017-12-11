Nissan Tiida
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 115 тыс. км
Цена: 360 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Белореченск, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Я второй хозяин. Полная комплектация. Бесключевой доступ,датчики дождя и света, подогревы, МП3 на 6 дисков.
Двигатель и АКПП в идеальном состоянии. По кузову не идеальная, крашеная была. Руль и торпеда перетянутые,пиропатронов там нет (был наезд на бордюр, там видно.) Торга нет так что перекупов просьба на звонить.
Возможен обмен на иномарку с левым рулём и АКПП от 2007 г. в. (можно требующую ремонта) с вашей доплатой от 100 т. р.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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