Nissan Tiida

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 325 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серо-голубой

Информация о владельце

Город: Каменск-Шахтинский, Ростовская область

Имя: владимир

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Регулировка положения руля: одна плоскость

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Газобаллоное оборудование (ГБО)

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Система курсовой устойчивости (ESC)

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

газовое оборудование 5 поколение без ключевой доступ

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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