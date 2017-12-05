Nissan Tiida
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 325 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серо-голубой
Информация о владельце
Город: Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Имя: владимир
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Регулировка положения руля: одна плоскость
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Газобаллоное оборудование (ГБО)
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Система курсовой устойчивости (ESC)
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
газовое оборудование 5 поколение без ключевой доступ
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