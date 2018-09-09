Nissan Terrano

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 31 тыс. км

Цена: 696 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Один владелец.
Все элементы кузова в заводском ЛКП.
Эксплуатировалась в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит и застраховать на выгодных условиях.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Terrano

Nissan Terrano

Подержанная, пробег 50,6 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

795 тыс. руб.

Nissan Terrano

Подержанная, пробег 25,031 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

999 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Terrano

Nissan Terrano

Подержанная, пробег 50,6 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

795 тыс. руб.

Volkswagen Touareg

Подержанная, пробег 176,379 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

725 тыс. руб.

Kia Sportage

Подержанная, пробег 108 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

600 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале