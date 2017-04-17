Nissan Terrano

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 66,738 тыс. км

Цена: 730 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородРостов-на-Дону, Ростовская область
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (863) 322-61-48

Описание

Автохолдинг КЛЮЧАВТО создан в 2001 году. Сейчас компания входит в список крупнейших автодилеров России: 26 автомобильных брендов в 63 дилерских центрах в 9 городах.
КЛЮЧАВТО-Select - одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.
КЛЮЧАВТО-Select
• Гарантируем, что данный автомобиль прошел комплексную диагностику по 250 пунктам, не находится в розыске и не является предметом залога.
• Никогда не корректируем показания одометра, а заявляем фактический пробег автомобиля.
• Наши специалисты помогут вам подобрать лучшие условия по приобретению данного автомобиля, в том числе, с учетом обмена на имеющийся у Вас, с доплатой в обе стороны.
• Предлагаем КРЕДИТ на выгодных условиях.
• Возможны срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
• Страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
• Наличный и безналичный расчет.
КЛЮЧАВТО-Select не является посредником: принимая Ваш автомобиль в счет стоимости, мы заключаем договор купли-продажи с переходом права собственности.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Terrano

Nissan Terrano

Подержанная, пробег 42 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

765 тыс. руб.

Nissan Terrano

Подержанная, пробег 58 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

850 тыс. руб.

Nissan Terrano

Подержанная, пробег 25,031 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

999 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Terrano

Kia Sportage

Подержанная, пробег 123,986 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

630 тыс. руб.

Mercedes-Benz GL

Подержанная, пробег 164 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

850 тыс. руб.

Mitsubishi Pajero Sport

Подержанная, пробег 142 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

690 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале