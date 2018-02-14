Nissan Terrano Дата публикации: 9.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 29 тыс. км Цена: 850 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Описание

Продается Nissan Terrano 2015 г, МКПП, серебристый металлик, 2 л. 135 л. с. полный привод. Пробег 29 тысяч. Авто еще на гарантии. Все ТО в срок у дилера, сервисная книга, заказ наряды, все доки в порядке, не в залоге, без ограничений каких либо, покупалось за наличку. Несколько недочетов по кузову, а именно след на капоте от прилетевшего болта по дороге, и облез порог, но т. к. гарантия еще есть, то это можно устранить у дилера. на фотках видно.

Стоит новая резина 225/70/16, только поставил после зимы. 4 подушки безопасности, обогревы передних сидений и зеркал, 4 электростеклоподъемника, Сделана шумка, багажник обклеен карпетом, установлена камера заднего вида, штатную музыку заменил, голова Pioneer FH-X730BT, колонки Morel Tempo 6, буфер Focal, есть выносной регулятор баса, изготавливал короб сам, установлен в полу багажника, чтобы не забирать полезную площадь багажника, вместо одного из боксов, бокс также есть, могу снять либо полностью, либо часть музыки. Установлены увеличенные брызговики, ветровики на окнах, подлокотник, 3д ковры в салоне, тонировка, задняя часть пятерка, перед атермалка, дополнительное освещение багажника. Стоит стальная защита двигателя, топливопроводов. Сигналка с обратной связью и автозапуском. Машина вложений не требует, делал все для себя, продавать не собирался, но увеличение семейства... нужна машина побольше. Смотрите проверяйте, торг у капота. Звоните, пишите WhatsApp, Viber. Салонам и иже с ними не беспокоить.