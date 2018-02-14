Nissan Terrano Дата публикации: 14.02.18 Просмотров объявления: 36 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1991 Пробег: 300 тыс. км Цена: 260 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2700 см³ Руль: правый Вид кузова: Универсал Цвет: Зеленый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю отличный рамный джип. Рама целая кузов не гнилой. Все пройдено антикоррозией от гнили. Легендарный двигатель TD27 масло не ест турбированый. Коробка автомат работает без нареканий. Ходовая по кругу вся перебрана. Под двигателем стоит мощная защита. Стоит новый аккумулятор, новая помпа и новый радиатор. Фильтра поменяны. Стоит на 33 резине. Клиренс добротный, проходит любое бездорожье танк! Торга нет, цена окончательна. Не крашен.