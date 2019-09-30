Nissan Teana Дата публикации: 30.09.19 Просмотров объявления: 46

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 171 тыс. км Цена: 525 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя: собственник Телефон:

Описание

Осмотр г.Электросталь Московская Область!

ОТЛИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ!!! БИЗНЕС-КЛАСС! ВСЁ РАБОТАЕТ! ПТС ОРИГИНАЛ!

Надежная семейная машина,бережная эксплуатация, полностью обслужен. Я собственник, в ПТС вписан лично, на учёте стоит на мне,100% юридически чистый. РЕАЛЬНЫЙ ПРОБЕГ!!! Достойный и честный автомобиль. Вложений не требует-сел и поехал.

Полный комплект дистанционных электронных ключей с иммобилайзером.

Двигатель - РАКЕТА V6 - резвый, мощный и экономичный. Низкий расход топлива. Движок работает ровно,сухой,нареканий никаких нет,не дымит,не троит. Коробка Вариатор в превосходном состоянии, переключает мягко и плавно, без рывков, без толчков-в общем все как надо. Подвеска чувствует себя супер-ничего не скрипит, не гремит-едет мягко и плавно, словно на корабле плывешь. По кузовут присутствуют небольшие косячки,сколы,царапки,т.к. машина всетаки не новая. Днище ровное,сухое,без ржавчины,есть защита днища. По электрике все работает, ошибок нет, печка жарит, климат холодит.

В салоне просто МОРЕ КОМФОРТА: чистый и ухоженный, всё обшито шикарной кожей, отделка деревом, удобные сидения с подогревами , лифтом и электрорегулировками. Салон очень просторный и комфортабельный.

ABS,антизанос , круиз-контроль, раздельный климат-контроль ,Ц/З, иммобилайзер, ПЭП, система завода с кнопки СТАРТ-СТОП, бортовой компьютер, дисплей на центральной панели,мультируль, CD – ченджерер на 6 дисков,складывающиеся зеркала,корректор фар, AirBags,SRS,Литые диски,система безключевого доступа,противотуманки,передние и задние подлокотники с подстаканниками.

Отменная шумоизоляция. Багажник очень вместительный, что удобно для семьи. ЗИМНЯЯ РЕЗИНА.

Вобщем продаю качественный ,обслуженный и безпроблемный Nissan Teana за небольшие деньги, исключительно из-за срочности. Авто используется каждый день. Если желаете найти действительно "живую" теану-то вы по адресу. Аппарат достойный, за него не стыдно. Буду рад встретиться и показать Вам автомобиль.

РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ СДЕЛАЮ СКИДКУ НА БАК БЕНЗИНА.

