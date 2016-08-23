Nissan Teana

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 193 тыс. км

Цена: 480 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Николай

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: кожа

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: с памятью

Регулировка сиденья пассажира: электропривод

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

Описание

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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