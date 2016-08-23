Nissan Teana
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 193 тыс. км
Цена: 480 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Николай
Телефон:
Комплектация
Отделка салона: кожа
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: с памятью
Регулировка сиденья пассажира: электропривод
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
Описание
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