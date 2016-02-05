Nissan Teana Дата публикации: 15.03.19 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 72 тыс. км Цена: 880 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Роман Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Отделка салона: кожа Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: с памятью Регулировка сиденья пассажира: электропривод Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик света Круиз-контроль Легкосплавные диски Люк Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Система курсовой устойчивости (ESC) Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Куплена в салоне. Я первый и единственный хозяин. Пробег 72.000 км. Небольшой пробег — причина в моей работе. Зимой практически не эксплуатировалась. Регулярная обработка кузова керамикой. Самая полная комплектация. Обслуживал только у официалов. Доводчики стекол, защита картера, подсветка ног, дефлекторы окон. Замена масла каждые 7-8 тыс. Сервисная книжка. Торг при осмотре.