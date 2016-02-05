Nissan Teana

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 72 тыс. км

Цена: 880 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Роман

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: с памятью

Регулировка сиденья пассажира: электропривод

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик света

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Люк

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Система курсовой устойчивости (ESC)

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Куплена в салоне. Я первый и единственный хозяин. Пробег 72.000 км. Небольшой пробег — причина в моей работе. Зимой практически не эксплуатировалась. Регулярная обработка кузова керамикой. Самая полная комплектация. Обслуживал только у официалов. Доводчики стекол, защита картера, подсветка ног, дефлекторы окон. Замена масла каждые 7-8 тыс. Сервисная книжка. Торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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