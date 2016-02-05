Nissan Teana
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 72 тыс. км
Цена: 880 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Роман
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Отделка салона: кожа
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: с памятью
Регулировка сиденья пассажира: электропривод
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик света
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Люк
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Система курсовой устойчивости (ESC)
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Куплена в салоне. Я первый и единственный хозяин. Пробег 72.000 км. Небольшой пробег — причина в моей работе. Зимой практически не эксплуатировалась. Регулярная обработка кузова керамикой. Самая полная комплектация. Обслуживал только у официалов. Доводчики стекол, защита картера, подсветка ног, дефлекторы окон. Замена масла каждые 7-8 тыс. Сервисная книжка. Торг при осмотре.
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