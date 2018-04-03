Nissan Teana
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 44 тыс. км
Цена: 1097 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
В отличном состоянии. Полностью в заводском окрасе! Не бита. Обслуживание у дилера (Nissan ключ-авто). На гарантии до 05.2019 г. Сервисная книга и чеки.
Богатая комплектация с навигацией, камера и тп. Luxury plus. Я владелец.
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