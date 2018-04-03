Nissan Teana Дата публикации: 13.04.18 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 44 тыс. км Цена: 1097 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

В отличном состоянии. Полностью в заводском окрасе! Не бита. Обслуживание у дилера (Nissan ключ-авто). На гарантии до 05.2019 г. Сервисная книга и чеки.

Богатая комплектация с навигацией, камера и тп. Luxury plus. Я владелец.