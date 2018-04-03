Nissan Teana

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 44 тыс. км

Цена: 1097 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

В отличном состоянии. Полностью в заводском окрасе! Не бита. Обслуживание у дилера (Nissan ключ-авто). На гарантии до 05.2019 г. Сервисная книга и чеки.
Богатая комплектация с навигацией, камера и тп. Luxury plus. Я владелец.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Teana

Nissan Teana

Подержанная, пробег 43 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

1082 тыс. руб.

Nissan Teana

Подержанная, пробег 88 тыс. км.
Краснодарский край, Курганинск

710 тыс. руб.

Nissan Teana

Подержанная, пробег 108 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

770 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Teana

Nissan Teana

Подержанная, пробег 43 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

1082 тыс. руб.

Nissan Teana

Подержанная, пробег 136 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

870 тыс. руб.

Infiniti G25

Подержанная, пробег 120 тыс. км.
Краснодарский край, Темрюк

930 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале