Nissan Teana Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 108 тыс. км Цена: 770 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии. В максимальной комплектации, панорамная крыша, DVD, музыка Bose 11 динамиков, подогрев сидений, круиз контроль, ксеноновые фары, новая резина Бриджстоун Потенза адреналин ER 003, чистый ухоженный салон. Машина без проблем, вся обслужена. Вопросы по телефону!