Nissan Teana Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 135 тыс. км Цена: 535 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Кропоткин, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии, полное ТО (заменены масла, фильтра, все расходники). Без ДТП любые проверки за вас счет. Без каких-либо вложений. Комплект зимней резины с родными дисками.