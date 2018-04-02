Nissan Teana

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 135 тыс. км

Цена: 535 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Кропоткин, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии, полное ТО (заменены масла, фильтра, все расходники). Без ДТП любые проверки за вас счет. Без каких-либо вложений. Комплект зимней резины с родными дисками.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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