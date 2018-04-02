Nissan Teana
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 135 тыс. км
Цена: 535 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Кропоткин, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Авто в отличном состоянии, полное ТО (заменены масла, фильтра, все расходники). Без ДТП любые проверки за вас счет. Без каких-либо вложений. Комплект зимней резины с родными дисками.
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