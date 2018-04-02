Nissan Teana Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 136 тыс. км Цена: 870 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Тимофей Телефон:

Описание

Машина местная, в отличном состоянии, обслужена. Я третий хозяин. В самой максимальной комплектации.