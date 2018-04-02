Nissan Teana
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 136 тыс. км
Цена: 870 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Тимофей
Телефон:
Описание
Машина местная, в отличном состоянии, обслужена. Я третий хозяин. В самой максимальной комплектации.
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