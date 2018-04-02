Nissan Teana

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 136 тыс. км

Цена: 870 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Тимофей

Телефон:

Описание

Машина местная, в отличном состоянии, обслужена. Я третий хозяин. В самой максимальной комплектации.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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