Nissan Teana Дата публикации: 2.04.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 77 тыс. км Цена: 617 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии. ПТС - оригинал. Один хозяин. Все сервисные книжки есть. Полностью обслужен. Вложений не требует. Покупалась за наличный расчет, все чеки, ТО предоставлю. Максимальная комплектация. АКПП, Bose акустика, ГУР, ABS, 8 SRS, ESP, ПЭП, Mp3, CD, AUX, USB, Под. Сидений, Туманки, Климат, Эл. Зеркала, Парктроники, Чип ключ, Мультируль, Диски R - 17, Cистема курсовой стабилизации, Все оригинальные ключи. Возможен обмен в любую сторону! Автомобиль проверен по базам ГИБДД, Банков и Судебных Приставов.