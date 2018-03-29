Nissan Teana

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 77 тыс. км

Цена: 617 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии. ПТС - оригинал. Один хозяин. Все сервисные книжки есть. Полностью обслужен. Вложений не требует. Покупалась за наличный расчет, все чеки, ТО предоставлю. Максимальная комплектация. АКПП, Bose акустика, ГУР, ABS, 8 SRS, ESP, ПЭП, Mp3, CD, AUX, USB, Под. Сидений, Туманки, Климат, Эл. Зеркала, Парктроники, Чип ключ, Мультируль, Диски R - 17, Cистема курсовой стабилизации, Все оригинальные ключи. Возможен обмен в любую сторону! Автомобиль проверен по базам ГИБДД, Банков и Судебных Приставов.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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