Nissan Teana

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 105,73 тыс. км

Цена: 950 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-16-26

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Teana

Nissan Teana

Подержанная, пробег 168 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

199 тыс. руб.

Nissan Teana

Подержанная, пробег 64,1 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

900 тыс. руб.

Nissan Teana

Подержанная, пробег 41 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

920 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Teana

Nissan Sentra

Подержанная, пробег 47,61 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

740 тыс. руб.

Lexus GS 300

Подержанная, пробег 63 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

850 тыс. руб.

Mercedes-Benz E

Подержанная, пробег 96 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1030 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале