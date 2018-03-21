Nissan Teana

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 168 тыс. км

Цена: 199 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Продаётся Nissan-Tiana левый руль -2003 года выпуска в хорошем состоянии . Машина представительского класса сборка Nissan-Моторс Corporation Япония прибыл 2015 году . Двигатель работает как часы практически не слышно , масло от замены до замены, ходовая не стучит не гремит , гранаты не хрустят. Коробка простой классический автомат переключается плавно без толчков и рывков . Установил дорогое газовое оборудование Digitronic очень дёшево и экономно ездить цена газа 17 рублей бензина 40 так , что то выводы делайте сами .Комплектация самая полная для этих моделей, бесключевой доступ, Камера заднего вида ,алькантара , ПЭП , ТВ, USB , AUX , электро сиденья , поддержка ног , гидроусилитель руля, АБС, отличная музыка , литые диски. Учёт машины Абхазия документы переоформлю на вас будите ездить по всей России без проблем сам уже управляю данной машиной больше года в воз только продлил на 6 месяцев , камеры налоги вас беспокоить не будут. По интересующей информации звоните всё расскажу! Машина находиться в Краснодаре. Возможен обмен на более дешевый авто.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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