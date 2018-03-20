Nissan Teana
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 64,1 тыс. км
Цена: 900 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Игорь
Телефон:
Описание
Максимальная комплектация. Без ДТП, не крашен (даже бампера). Гаражное хранение. Пробег настоящий, состояние автомобиля идеальное. Любые проверки за Ваш счет. 2 комплекта ковриков (резиновые и текстиль оригинальные). Зимняя/летняя резина. Я собственник автомобиля. Обмен не предлагать. Автомобиль не эксплуатируется, стоит в гараже и ожидает нового хозяина.
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