Nissan Teana Дата публикации: 23.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 64,1 тыс. км Цена: 900 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Игорь Телефон:

Описание

Максимальная комплектация. Без ДТП, не крашен (даже бампера). Гаражное хранение. Пробег настоящий, состояние автомобиля идеальное. Любые проверки за Ваш счет. 2 комплекта ковриков (резиновые и текстиль оригинальные). Зимняя/летняя резина. Я собственник автомобиля. Обмен не предлагать. Автомобиль не эксплуатируется, стоит в гараже и ожидает нового хозяина.