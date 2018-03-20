Nissan Teana

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 64,1 тыс. км

Цена: 900 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Игорь

Телефон:

Описание

Максимальная комплектация. Без ДТП, не крашен (даже бампера). Гаражное хранение. Пробег настоящий, состояние автомобиля идеальное. Любые проверки за Ваш счет. 2 комплекта ковриков (резиновые и текстиль оригинальные). Зимняя/летняя резина. Я собственник автомобиля. Обмен не предлагать. Автомобиль не эксплуатируется, стоит в гараже и ожидает нового хозяина.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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