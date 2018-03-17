Nissan Teana

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: битая

Год выпуска: 2010

Пробег: 94 тыс. км

Цена: 410 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Фиолетовый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Автомобиль куплен мною в декабре 2010 года в автосалоне. я единственный владелец. Комплектация авто предтоповая, отсутствует люк. В сентябре 2017 года произошло ДТП, в результате которого повреждена задняя часть автомобиля. Летом 2017 года было проведено ТО, замена масел, фильтров, также были заменены оба передние ступичные подшипники. Двигатель в отличном состоянии. Салон в хорошем состоянии, есть потертости. СД чейнджер на 6 дисков. ДВД. Летняя резина новая, 1 сезон. Зимняя резина шипованая в наличии, но старая. За автомобилем следил. Автомобиль на ходу. Без торга.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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