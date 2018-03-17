Nissan Teana Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: битая Год выпуска: 2010 Пробег: 94 тыс. км Цена: 410 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Фиолетовый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Автомобиль куплен мною в декабре 2010 года в автосалоне. я единственный владелец. Комплектация авто предтоповая, отсутствует люк. В сентябре 2017 года произошло ДТП, в результате которого повреждена задняя часть автомобиля. Летом 2017 года было проведено ТО, замена масел, фильтров, также были заменены оба передние ступичные подшипники. Двигатель в отличном состоянии. Салон в хорошем состоянии, есть потертости. СД чейнджер на 6 дисков. ДВД. Летняя резина новая, 1 сезон. Зимняя резина шипованая в наличии, но старая. За автомобилем следил. Автомобиль на ходу. Без торга.