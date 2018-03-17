Nissan Teana
Характеристики
Состояние: битая
Год выпуска: 2010
Пробег: 94 тыс. км
Цена: 410 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Фиолетовый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Описание
Автомобиль куплен мною в декабре 2010 года в автосалоне. я единственный владелец. Комплектация авто предтоповая, отсутствует люк. В сентябре 2017 года произошло ДТП, в результате которого повреждена задняя часть автомобиля. Летом 2017 года было проведено ТО, замена масел, фильтров, также были заменены оба передние ступичные подшипники. Двигатель в отличном состоянии. Салон в хорошем состоянии, есть потертости. СД чейнджер на 6 дисков. ДВД. Летняя резина новая, 1 сезон. Зимняя резина шипованая в наличии, но старая. За автомобилем следил. Автомобиль на ходу. Без торга.
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