Nissan Teana
Характеристики
Состояние: битая
Год выпуска: 2006
Пробег: 250 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Анастасия
Телефон:
Описание
Авто в хорошем состоянии. Большой, удобный кожаный салон. Небольшие повреждения кузова (на фото видно).
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