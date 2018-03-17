Авто в хорошем состоянии. Большой, удобный кожаный салон. Небольшие повреждения кузова (на фото видно).

Имя: Анастасия

Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2006

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