Nissan Teana

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: битая

Год выпуска: 2006

Пробег: 250 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Анастасия

Телефон:

Описание

Авто в хорошем состоянии. Большой, удобный кожаный салон. Небольшие повреждения кузова (на фото видно).

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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