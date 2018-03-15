Nissan Teana

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 144 тыс. км

Цена: 649 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Каневская, Краснодарский край

Имя: Юрий

Телефон:

Описание

Продаю Nissan Teana. Автомобиль в хорошем состоянии. Куплена была в декабре 2010 г. в эксплуатацию с 2011 года. Машина ухоженна,Т.О. проходит во время. ПТС оригинал,я второй хозяин. Пробег родной. В ДТП не участвовала. Вариатор, двигатель, ходовая. Все на пять! Все вопросы по телефону. Все объясню. Возможен обмен на квартиру с моей доплатой в станице Каневской.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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