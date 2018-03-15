Nissan Teana Дата публикации: 17.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 144 тыс. км Цена: 649 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Каневская, Краснодарский край Имя: Юрий Телефон:

Описание

Продаю Nissan Teana. Автомобиль в хорошем состоянии. Куплена была в декабре 2010 г. в эксплуатацию с 2011 года. Машина ухоженна,Т.О. проходит во время. ПТС оригинал,я второй хозяин. Пробег родной. В ДТП не участвовала. Вариатор, двигатель, ходовая. Все на пять! Все вопросы по телефону. Все объясню. Возможен обмен на квартиру с моей доплатой в станице Каневской.