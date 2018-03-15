Nissan Teana
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 144 тыс. км
Цена: 649 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Каневская, Краснодарский край
Имя: Юрий
Телефон:
Описание
Продаю Nissan Teana. Автомобиль в хорошем состоянии. Куплена была в декабре 2010 г. в эксплуатацию с 2011 года. Машина ухоженна,Т.О. проходит во время. ПТС оригинал,я второй хозяин. Пробег родной. В ДТП не участвовала. Вариатор, двигатель, ходовая. Все на пять! Все вопросы по телефону. Все объясню. Возможен обмен на квартиру с моей доплатой в станице Каневской.
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