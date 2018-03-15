Nissan Teana Дата публикации: 17.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 220 тыс. км Цена: 480 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2300 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Машина в очень хорошем состоянии ,ровная ,не битая , родное лобовое без сколов и трещин . богатая комплектация - бесключевой доступ+двухсторонняя сигнализация с А.З ,громкая связь. эл шторка ,камера заднего вида ,двухзонный климат .память сидений и все остальные прелести автомобиля бизнес класса . По технической части на 5+. Я хозяин- оформлена на меня . Торг только при осмотре .номера в подарок.