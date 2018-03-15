Nissan Teana
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 220 тыс. км
Цена: 480 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
Описание
Машина в очень хорошем состоянии ,ровная ,не битая , родное лобовое без сколов и трещин . богатая комплектация - бесключевой доступ+двухсторонняя сигнализация с А.З ,громкая связь. эл шторка ,камера заднего вида ,двухзонный климат .память сидений и все остальные прелести автомобиля бизнес класса . По технической части на 5+. Я хозяин- оформлена на меня . Торг только при осмотре .номера в подарок.
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