Nissan Teana

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 220 тыс. км

Цена: 480 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Машина в очень хорошем состоянии ,ровная ,не битая , родное лобовое без сколов и трещин . богатая комплектация - бесключевой доступ+двухсторонняя сигнализация с А.З ,громкая связь. эл шторка ,камера заднего вида ,двухзонный климат .память сидений и все остальные прелести автомобиля бизнес класса . По технической части на 5+. Я хозяин- оформлена на меня . Торг только при осмотре .номера в подарок.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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