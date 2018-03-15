Nissan Teana
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 110 тыс. км
Цена: 630 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Темрюк, Краснодарский край
Имя: Сергей Николаевич
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Описание
Теана в хорошем состоянии без вложения. Я собственник всё ТО пройдено. Резина зима лето. За наличку Торг. Возможен обмен на грузовой седельный тягач.
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