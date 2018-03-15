Nissan Teana Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 110 тыс. км Цена: 630 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Темрюк, Краснодарский край Имя: Сергей Николаевич Телефон:

Описание

Теана в хорошем состоянии без вложения. Я собственник всё ТО пройдено. Резина зима лето. За наличку Торг. Возможен обмен на грузовой седельный тягач.