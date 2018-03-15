Nissan Teana

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 110 тыс. км

Цена: 630 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Темрюк, Краснодарский край

Имя: Сергей Николаевич

Телефон:

Описание

Теана в хорошем состоянии без вложения. Я собственник всё ТО пройдено. Резина зима лето. За наличку Торг. Возможен обмен на грузовой седельный тягач.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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