Nissan Teana
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 140 тыс. км
Цена: 580 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Владимир
Телефон:
Описание
Отличное состояние, вложений не требует, все ключи, максимальная комплектация.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter