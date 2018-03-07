Nissan Teana
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 134 тыс. км
Цена: 535 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Кропоткин, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Авто приобретена в 2009 году. Отличное состояние, без ДТП любые проверки. Салон чистый не прокуренный, два комплекта резины на дисках (лето r18, зима r16) в идеальном состоянии. Бесключевой доступ, Старт-стоп, два ключа. Все расходники заменены по регламенту у официалов. Коробка, двигатель, ходовая часть на 5+. МР3 на 6 дисков, ДВД, AUX, камера заднего вида, сенсорный дисплей, двухзонный климат, заводской ксенон. В живую смотрится гораздо лучше чем на фото. Без торга. Торг возможен без зимней резины.
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