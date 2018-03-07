Nissan Teana Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 134 тыс. км Цена: 535 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Кропоткин, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Авто приобретена в 2009 году. Отличное состояние, без ДТП любые проверки. Салон чистый не прокуренный, два комплекта резины на дисках (лето r18, зима r16) в идеальном состоянии. Бесключевой доступ, Старт-стоп, два ключа. Все расходники заменены по регламенту у официалов. Коробка, двигатель, ходовая часть на 5+. МР3 на 6 дисков, ДВД, AUX, камера заднего вида, сенсорный дисплей, двухзонный климат, заводской ксенон. В живую смотрится гораздо лучше чем на фото. Без торга. Торг возможен без зимней резины.