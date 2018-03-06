Nissan Teana

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 181 тыс. км

Цена: 575 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Белореченск, Краснодарский край

Имя: Рустам

Телефон:

Описание

Продаю автомобиль Nissan Teana, 2008 г.в., сборка-Япония, максимальная комплектация, панорамная крыша с люком, музыка фирмы BOSE, встроенный DVD, навигация, кожанный салон, подогрев и вентиляция всех сидений, бесключевой доступ, сигнализация, шторки на окнах, цветная камера заднего вида и многое другое. Произведена замена масла в вариаторе. По технической части каких-либо нареканий нет (машина полностью обслужена). Красивый госномер (на фото) в подарок. Реальному покупателю хороший торг. Возможен обмен с доплатой в мою сторону. Дополнительные вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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