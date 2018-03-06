Nissan Teana Дата публикации: 7.03.18 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 181 тыс. км Цена: 575 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Белореченск, Краснодарский край Имя: Рустам Телефон:

Описание

Продаю автомобиль Nissan Teana, 2008 г.в., сборка-Япония, максимальная комплектация, панорамная крыша с люком, музыка фирмы BOSE, встроенный DVD, навигация, кожанный салон, подогрев и вентиляция всех сидений, бесключевой доступ, сигнализация, шторки на окнах, цветная камера заднего вида и многое другое. Произведена замена масла в вариаторе. По технической части каких-либо нареканий нет (машина полностью обслужена). Красивый госномер (на фото) в подарок. Реальному покупателю хороший торг. Возможен обмен с доплатой в мою сторону. Дополнительные вопросы по телефону.