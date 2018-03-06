Nissan Teana
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 181 тыс. км
Цена: 575 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Белореченск, Краснодарский край
Имя: Рустам
Описание
Продаю автомобиль Nissan Teana, 2008 г.в., сборка-Япония, максимальная комплектация, панорамная крыша с люком, музыка фирмы BOSE, встроенный DVD, навигация, кожанный салон, подогрев и вентиляция всех сидений, бесключевой доступ, сигнализация, шторки на окнах, цветная камера заднего вида и многое другое. Произведена замена масла в вариаторе. По технической части каких-либо нареканий нет (машина полностью обслужена). Красивый госномер (на фото) в подарок. Реальному покупателю хороший торг. Возможен обмен с доплатой в мою сторону. Дополнительные вопросы по телефону.
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