Nissan Teana Дата публикации: 1.03.18 Просмотров объявления: 55 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 39 тыс. км Цена: 1100 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, внешне и технически. Обслуживание у официального дилера(сервисная книга, заказ-наряды, чеки). Полностью в заводском окрасе, в том числе бампера.

На гарантии до 05.2019 г. Пробег оригинальный, документально подтвержден.

Комплектация Luxury plus: Навигация, электропривод передних сидений, зеркал, подогрев всех сидений, камера заднего вида, парктроник (перед/зад), кованые диски R18, диодные ходовые огни, фары ксенон, оригинальные дефлектора окон с хром-молдингом. Режим вождения ECO, Sport, Normal, аудио USB/Bluetooth/AUX голосовое управление, бесключевой доступ (кнопка START/STOP).

В подарок два комплекта ковриков (ткань, полиуретан), оригинальный дефлектор капота.