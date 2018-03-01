Nissan Teana
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 39 тыс. км
Цена: 1100 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в отличном состоянии, внешне и технически. Обслуживание у официального дилера(сервисная книга, заказ-наряды, чеки). Полностью в заводском окрасе, в том числе бампера.
На гарантии до 05.2019 г. Пробег оригинальный, документально подтвержден.
Комплектация Luxury plus: Навигация, электропривод передних сидений, зеркал, подогрев всех сидений, камера заднего вида, парктроник (перед/зад), кованые диски R18, диодные ходовые огни, фары ксенон, оригинальные дефлектора окон с хром-молдингом. Режим вождения ECO, Sport, Normal, аудио USB/Bluetooth/AUX голосовое управление, бесключевой доступ (кнопка START/STOP).
В подарок два комплекта ковриков (ткань, полиуретан), оригинальный дефлектор капота.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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