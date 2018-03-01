Nissan Teana

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 39 тыс. км

Цена: 1100 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, внешне и технически. Обслуживание у официального дилера(сервисная книга, заказ-наряды, чеки). Полностью в заводском окрасе, в том числе бампера.
На гарантии до 05.2019 г. Пробег оригинальный, документально подтвержден.
Комплектация Luxury plus: Навигация, электропривод передних сидений, зеркал, подогрев всех сидений, камера заднего вида, парктроник (перед/зад), кованые диски R18, диодные ходовые огни, фары ксенон, оригинальные дефлектора окон с хром-молдингом. Режим вождения ECO, Sport, Normal, аудио USB/Bluetooth/AUX голосовое управление, бесключевой доступ (кнопка START/STOP).
В подарок два комплекта ковриков (ткань, полиуретан), оригинальный дефлектор капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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