Nissan Teana

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2005 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в хорошем состоянии вложений не требует. Недавно было сделано большое ТО
Комплектация самая полная (навигация, обдув обогрев всех сидений). Обмен интересует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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