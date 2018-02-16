Nissan Teana Дата публикации: 16.02.18 Просмотров объявления: 39 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 150 тыс. км Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2005 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в хорошем состоянии вложений не требует. Недавно было сделано большое ТО

Комплектация самая полная (навигация, обдув обогрев всех сидений). Обмен интересует.