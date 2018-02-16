Nissan Teana
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2005 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто в хорошем состоянии вложений не требует. Недавно было сделано большое ТО
Комплектация самая полная (навигация, обдув обогрев всех сидений). Обмен интересует.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.