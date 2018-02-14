Nissan Teana
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 210 тыс. км
Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Двух сторонняя сигнализация. В отличном техническом состоянии. Два комплекта дисков R 18 с резиной (зима лето). Обмен с моей доплатой на авто старше 2010 года.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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