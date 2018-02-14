Nissan Teana

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 210 тыс. км

Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Двух сторонняя сигнализация. В отличном техническом состоянии. Два комплекта дисков R 18 с резиной (зима лето). Обмен с моей доплатой на авто старше 2010 года.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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