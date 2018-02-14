Nissan Teana Дата публикации: 14.02.18 Просмотров объявления: 38 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 210 тыс. км Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2300 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Двух сторонняя сигнализация. В отличном техническом состоянии. Два комплекта дисков R 18 с резиной (зима лето). Обмен с моей доплатой на авто старше 2010 года.