Nissan Teana
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 142 тыс. км
Цена: 575 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Внешне и технически автомобиль находится в прекрасном состоянии.Коробка без проблем. Есть всё что нужно для комфортной езды. Двухзонный климат контроль. Без ключевой доступ. Мультируль. Ксенон. Подогрев сидений и лобового стекла. Датчик света. Противоугонная система КПП. Бортовой компьютер. Очень удобные велюровые кресла. Торг, обмен.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.