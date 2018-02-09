Nissan Teana

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 142 тыс. км

Цена: 575 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Внешне и технически автомобиль находится в прекрасном состоянии.Коробка без проблем. Есть всё что нужно для комфортной езды. Двухзонный климат контроль. Без ключевой доступ. Мультируль. Ксенон. Подогрев сидений и лобового стекла. Датчик света. Противоугонная система КПП. Бортовой компьютер. Очень удобные велюровые кресла. Торг, обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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