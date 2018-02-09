Nissan Teana Дата публикации: 9.02.18 Просмотров объявления: 42 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 142 тыс. км Цена: 575 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Внешне и технически автомобиль находится в прекрасном состоянии.Коробка без проблем. Есть всё что нужно для комфортной езды. Двухзонный климат контроль. Без ключевой доступ. Мультируль. Ксенон. Подогрев сидений и лобового стекла. Датчик света. Противоугонная система КПП. Бортовой компьютер. Очень удобные велюровые кресла. Торг, обмен.