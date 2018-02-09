Nissan Teana

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 72,538 тыс. км

Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю свежий и надежный автомобиль. Очень хорошая комплектация, со всеми датчиками и электроприводами. Все ТО были пройдены своевременно у официального дилера, все отметки имеются. Вся в родной краске, ничего не красилось. Второй хозяин, родной пробег, автомобиль местный Краснодарский, все по честному.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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