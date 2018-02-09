Nissan Teana
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 72,538 тыс. км
Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю свежий и надежный автомобиль. Очень хорошая комплектация, со всеми датчиками и электроприводами. Все ТО были пройдены своевременно у официального дилера, все отметки имеются. Вся в родной краске, ничего не красилось. Второй хозяин, родной пробег, автомобиль местный Краснодарский, все по честному.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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