Nissan Teana Дата публикации: 9.02.18 Просмотров объявления: 63 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 72,538 тыс. км Цена: 290 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю свежий и надежный автомобиль. Очень хорошая комплектация, со всеми датчиками и электроприводами. Все ТО были пройдены своевременно у официального дилера, все отметки имеются. Вся в родной краске, ничего не красилось. Второй хозяин, родной пробег, автомобиль местный Краснодарский, все по честному.