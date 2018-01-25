Nissan Teana Дата публикации: 25.01.18 Просмотров объявления: 60 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 42 тыс. км Цена: 925 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Отличное состояние! Год выпуска и покупки 2013. Это максимальная комплектация с полным приводом! Навигация, DVD, обогрев и охлаждение абсолютно всех сидений и задних, и передних. Полный привод - автоматически подключаемый на скользкой дороге или в песке, снегу и поэтому, если он не требуется, то машина ведет себя как переднеприводная, что экономит топливо. Это самый надежный мотор у Ниссана - 2,5 л 167 лошадей с автоматом. Полноприводная Теана, помимо всех очевидных плюсов полного привода еще имеет более увеличенный клиренс, по сравнению с обычными переднеприводными версиями, что позволяет проехать на ней по небольшому бездорожью и не задевать днищем землю. Расход по городу около 11-12 литров, а по трассе 7-8 литров бензина. Машина очень легко управляется и легко чувствуются габариты ее при вождении. В начале прошлого года машину обработали в фирменном салоне Ceramic Pro специальным нанокерамическим составом для кузова. И теперь авто после автомойки выглядит лучше нового. Эта керамика защищает кузов от царапин и сколов и придает глубокий блеск цвету автомобиля. На фото видно, как машина выглядит, когда чистая. Стоит эта услуга не дёшево, но дают гарантию 5 лет.

Пробег настоящий и подтвержден ежегодным обслуживанием у официального дилера Ниссан. Сейчас авто на зимней резине, летняя резина у машины тоже на оригинальных дисках (летняя резина на дисках, которые были при покупке авто с салона, а диски на фото покупали отдельно специально для зимней резины). Обмен возможен, но на авто подешевле и с вашей доплатой.