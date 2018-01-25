Nissan Teana

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 42 тыс. км

Цена: 925 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Отличное состояние! Год выпуска и покупки 2013. Это максимальная комплектация с полным приводом! Навигация, DVD, обогрев и охлаждение абсолютно всех сидений и задних, и передних. Полный привод - автоматически подключаемый на скользкой дороге или в песке, снегу и поэтому, если он не требуется, то машина ведет себя как переднеприводная, что экономит топливо. Это самый надежный мотор у Ниссана - 2,5 л 167 лошадей с автоматом. Полноприводная Теана, помимо всех очевидных плюсов полного привода еще имеет более увеличенный клиренс, по сравнению с обычными переднеприводными версиями, что позволяет проехать на ней по небольшому бездорожью и не задевать днищем землю. Расход по городу около 11-12 литров, а по трассе 7-8 литров бензина. Машина очень легко управляется и легко чувствуются габариты ее при вождении. В начале прошлого года машину обработали в фирменном салоне Ceramic Pro специальным нанокерамическим составом для кузова. И теперь авто после автомойки выглядит лучше нового. Эта керамика защищает кузов от царапин и сколов и придает глубокий блеск цвету автомобиля. На фото видно, как машина выглядит, когда чистая. Стоит эта услуга не дёшево, но дают гарантию 5 лет.
Пробег настоящий и подтвержден ежегодным обслуживанием у официального дилера Ниссан. Сейчас авто на зимней резине, летняя резина у машины тоже на оригинальных дисках (летняя резина на дисках, которые были при покупке авто с салона, а диски на фото покупали отдельно специально для зимней резины). Обмен возможен, но на авто подешевле и с вашей доплатой.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Nissan Teana

Nissan Teana

Подержанная, пробег 128 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

550 тыс. руб.

Nissan Teana

Подержанная, пробег 44 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

1097 тыс. руб.

Nissan Teana

Подержанная, пробег 88 тыс. км.
Краснодарский край, Курганинск

710 тыс. руб.

Авто, похожие на Nissan Teana

Audi A7 Sportback

Подержанная, пробег 96,049 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

1130 тыс. руб.

Nissan Teana

Подержанная, пробег 44 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

1097 тыс. руб.

Nissan Teana

Подержанная, пробег 88 тыс. км.
Краснодарский край, Курганинск

710 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале