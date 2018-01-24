Nissan Teana

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 73 тыс. км

Цена: 880 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии пробег реальный все расходники все жидкости поменял делать нечего не надо все работает отлично. ПТС оригинал 2 хозяина 2 ключа обмен рассмотрю. Продаю очень срочно, торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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