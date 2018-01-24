Nissan Teana
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 73 тыс. км
Цена: 880 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в идеальном состоянии пробег реальный все расходники все жидкости поменял делать нечего не надо все работает отлично. ПТС оригинал 2 хозяина 2 ключа обмен рассмотрю. Продаю очень срочно, торг уместен.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.