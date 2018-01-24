Nissan Teana Дата публикации: 24.01.18 Просмотров объявления: 53 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 73 тыс. км Цена: 880 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии пробег реальный все расходники все жидкости поменял делать нечего не надо все работает отлично. ПТС оригинал 2 хозяина 2 ключа обмен рассмотрю. Продаю очень срочно, торг уместен.